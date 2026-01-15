Бригады врачей совершили свыше 13 тысяч выездов в деревни Подмосковья за год

Жители отдаленных поселков и деревень Подмосковья могут пройти важные медицинские обследования, не отправляясь в районные центры. Для них организуют специальные выезды мобильных медицинских комплексов.

Все желающие могут рядом с домом пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и другие необходимые исследования.

«Всего в прошлом году было совершено свыше 13,1 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 323,1 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График, по которому передвижные комплексы посещают разные населенные пункты, составляют с учетом потребностей жителей.

Узнать, когда врачи приедут в конкретное село, можно на сайтах местных больниц и поликлиник или в их официальных сообществах в социальных сетях.

Чтобы пройти обследование, записываться заранее не требуется. Достаточно прийти в указанное время, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.