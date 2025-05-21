Бригады врачей совершили 4 тысячи выездов в деревни и села Подмосковья с января

Для жителей отдаленных территорий Подмосковья работают медицинские мобильные комплексы. С начала года бригады совершили свыше четырех тысяч выездов в села и деревни.

В мобильных комплексах все желающие могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген и проконсультироваться со специалистами.

«Отмечу, что на выезды такие комплексы формируются индивидуально — под потребности каждого населенного пункта», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, с начала года мобильные бригады проверили здоровье порядка 100 тысяч жителей региона.

Расписание выездов комплексов доступно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в социальных сетях. Предварительная запись для прохождения обследования не требуется. При себе пациент должен иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.