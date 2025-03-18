Бригады скорой помощи Подмосковья вернулись из командировки в Курской области

С первого дня боевых действий в Курской области Московская областная станция скорой помощи помогает местным медикам. Каждые две недели состав подмосковных бригад меняется. Недавно прошла очередная ротация: домой вернулись врачи из Солнечногорска, Химок, Орехово-Зуева и Волоколамска, а на смену им отправились специалисты из Люберец, Раменского, Ногинска и Щелкова.

«В Курской области наши бригады работают с перерывом на короткий ночной сон. Работа скорой в Московской области и в Курской особо не отличается: обслуживаем экстренные и неотложные вызовы. Вызовов много. Помощь курянам оказывается в полном объеме», — прокомментировал начальник оперативного отдела Московской областной станции скорой медицинской помощи Алексей Сульдин.

В Курской области постоянно работают четыре подмосковные бригады скорой помощи: одна врачебная и три фельдшерских. Их работу координирует куратор — руководитель или старший врач Подмосковной скорой, который дежурит в каждую смену.