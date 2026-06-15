Бригады скорой помощи Подмосковья получили еще 750 новых планшетов

Бригады подмосковной скорой помощи получили 750 новых планшетов. Устройства позволяют построить весь цикл работы в электронном виде — от приема вызова до его закрытия.

Новые планшеты закупили взамен устаревшего оборудования. Они интегрированы в систему 103. Это обеспечивает оперативный обмен данными между диспетчером и бригадой. При этом статус вызовов отслеживается в режиме реального времени.

«Для оснащения бригад мы закупили 750 планшетов российского производства. Новые устройства позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Устройства поддерживают телефонную связь с диспетчерами и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями.

Планшеты помещены в ударопрочные чехлы и оборудованы надежными креплениями. Также в них есть тревожная кнопка, которая помогает бригаде оперативно вызвать полицию в опасных ситуациях.