«Бригады работают». Воробьев — об устранении последствий циклона в Подмосковье
Воробьев: «Россети» и Мособлэнерго устранят последствия циклона в Подмосковье
В минувшие выходные на Подмосковье обрушился мощный циклон «Бернадетт». О том, как в регионе устраняли последствия непогоды, рассказал во время ВКС губернатор Андрей Воробьев.
Жителей предупреждали о возможных перебоях со светом и риске падения деревьев. Ливни и шквалистый ветер представляли опасность, поэтому людям рекомендовали по возможности оставаться дома.
В Московской области коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
«Бригады работают — и „Россети“, и Мособлэнерго. Важно информирование», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что обо всех возможных неудобствах необходимо своевременно сообщать жителям региона.