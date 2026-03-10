Бригады рабочих перешли на усиленный режим ямочного ремонта в Серпухове

Ежедневно специалисты устраняют более 40 дефектов дорожного покрытия. 10 марта работы провели на улицах Подольской, Горького и в Северном переулке.

Из-за перепадов температур, ночных заморозков и талого снега даже качественное дорожное полотно становится уязвимым.

Адресная программа сформирована на основе данных об износе асфальта и обращений жителей. В ближайшее время ремонт продолжится в Протвино на проспекте Академика Сахарова, улице Ленина и Северном проезде, в Пущино — на улицах Строителей и Виткевича, в Серпухове — на Советской и Центральной.

Глава округа Алексей Шимко пояснил, что из-за погодных условий пока невозможно перейти на горячее асфальтирование по полному циклу. Сейчас применяют технологию литого асфальта, которая позволяет работать даже в холод и влажность. Как только установится стабильное тепло, начнется фрезеровка старого слоя и горячая укладка.