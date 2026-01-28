Бригады коммунальщиков убрали снег в Егорьевске

С раннего утра в муниципальном округе Егорьевск развернута кампания по ликвидации последствий обильного снегопада. Дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим функционирования с четырех часов утра.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов подчеркнул, что к работам привлечено максимально возможное количество ресурсов — как человеческих, так и технических. По всему округу рассредоточены шесть специализированных бригад службы благоустройства, которые занимаются расчисткой снега в режиме реального времени.

В исторической части города работает бригада под руководством начальника участка № 4 Александра Щелкунова. В ее составе: шесть сотрудников ручной уборки, погрузчик, а также по две единицы тракторной техники и самосвалов. Работы ведутся в строгом соответствии с социально ориентированным планом. В первую очередь расчищаются территории у домов, где проживают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется подъездам к жилым зданиям, парковочным зонам и формированию безопасных пешеходных маршрутов.

На данный момент активные работы ведутся на улице Советской, 29, где бригада обслуживает придомовые территории четырех жилых домов. Следующим пунктом назначения станет дом № 10 по той же улице. Специальная техника работает в круглосуточном режиме, обрабатывая важные транспортные и социальные узлы города. Дмитрий Викулов заверил, что бригады будут оставаться на рабочих местах до полного устранения последствий стихии и приведения городской инфраструктуры в надлежащее состояние.