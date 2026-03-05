Бригады коммунальщиков убрали снег с территорий Серебряных Прудов

Главная задача — не дать талым водам разрушить асфальтовое покрытие. На борьбу с водой вышли три специализированные бригады дорожных рабочих, вооруженных современным оборудованием и ледорубами. Там, где бессильна ручная работа, в дело вступает «тяжелая артиллерия»: тракторы МТЗ и мощные автогрейдеры. Эти машины позволяют в кратчайшие сроки пробивать заторы из льда и плотного снега, очищая кюветы и водоотводные канавы. Работы ведутся одновременно по нескольким ключевым направлениям в Серебряных Прудах и на автодороге «Кашира — Серебряные Пруды». Особое внимание уделяется зонам с «лежачими полицейскими». Из-за конструктивных особенностей именно здесь естественный сток воды часто блокируется, что приводит к образованию локальных «озер», опасных для подвески автомобилей и безопасности движения.

«Отвод воды — лишь половина дела. Чтобы ночной минус не превратил мокрые трассы в зеркало, на линии работают четыре комбинированные дорожные машины. Они выполняют двойную функцию: очищают дорожное полотно от остатков слякоти и производят обработку асфальта противогололедными материалами», — сообщили специалисты.