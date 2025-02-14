Бригада скорой помощи в Химках спасла жизнь местному жителю

Медики из Химок вернули к жизни 40-летнего пациента. Врачи запустили его сердце спустя 15 минут после остановки.

Мужчине, находившемуся в коме, потребовалась срочная перевозка. Бригада скорой незамедлительно приняла вызов. Пациенту оказали необходимую помощь, однако в автомобиле его состояние ухудшилось. Медработники зафиксировали остановку дыхания и сердца.

Около 15 минут врачи боролись за жизнь мужчины, когда на мониторе снова появились показатели биоэлектрической активности.

«Врач Алексей Шульженко, медицинский брат Павел Григорьев и водитель Андрей Басов благополучно завершили медицинскую эвакуацию, передав пациента врачу анестезиологу-реаниматологу в Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области „Химкинская больница“», — рассказала заведующая Химкинской подстанцией скорой медицинской помощи Елена Деревянко.