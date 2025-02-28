Бригада скорой помощи из Волоколамска отправилась в Курск на помощь жителям

Волоколамская бригада скорой помощи отправилась в Курскую область помогать коллегам. Медики выехали на спецавтомобиле, оснащенном всем необходимым.

В состав бригады вошли два фельдшера и водитель. Александр Кизякин проработал в профессии 30 лет, а Игорь Марнов — два года. Михаил Матвейчук за рулем скорой четвертый год.

Автомобиль оснастили необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. Здесь есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, электрокардиографы с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеяла и многое другое.