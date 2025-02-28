Бригада скорой помощи из Волоколамска отправилась в Курск на помощь жителям

Фото: Пресс служба администрации Волоколамского округа

Волоколамская бригада скорой помощи отправилась в Курскую область помогать коллегам. Медики выехали на спецавтомобиле, оснащенном всем необходимым.

В состав бригады вошли два фельдшера и водитель. Александр Кизякин проработал в профессии 30 лет, а Игорь Марнов — два года. Михаил Матвейчук за рулем скорой четвертый год.

Автомобиль оснастили необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. Здесь есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, электрокардиографы с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеяла и многое другое.

Пресс служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Пресс служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Пресс служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Пресс служба администрации Волоколамского округа
Фото: Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Волоколамские медики отозвались сразу, как поступила информация о помощи коллегам из Курска. Их в дорогу проводила глава округа Наталья Козлова. Она передала продукты, термосы, сувениры с символикой Волоколамска и пожелала поскорее вернуться домой.

«Работа медиков скорой помощи — это ежедневный подвиг, а в условиях, приближенных к боевым, она становится вдвойне сложной и ответственной. Испытываю гордость за этих смелых и самоотверженных профессионалов. Их решение отправиться в сложную и напряженную обстановку говорит о высоком чувстве долга и человечности», — сказала Наталья Козлова.

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