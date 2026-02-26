Бригада коммунальщиков из Орехово-Зуева возьмется за лопаты на Центральном бульваре

В городе Орехово-Зуево, на Центральном бульваре, коммунальные и дорожные службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. 26 февраля в 11:00 бригада из десяти специалистов местного комбината благоустройства с помощью спецтехники и лопат очищала парковки у домов.

Территорию расчищали с помощью двух тракторов с отвалами. Собранный снег загружали в кузова машин и вывозили на специальную площадку.

Сотрудник Орехово-Зуевского комбината благоустройства Данил Горшков рассказал, что бригада приступила к работе в шесть часов утра. Специалисты тщательно расчистили дорожки и парковочные места у дома №7. Они планируют трудиться на Центральном бульваре весь день, так как здесь скопилось много снега. По словам сотрудника, погода сейчас благоприятная и не создает тяжелых условий для работы. Главная задача — вывезти как можно больше снега и обеспечить безопасное передвижение жителей.