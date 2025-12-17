Брифинг по медицине прошел в Подольске

Доступность медпомощи, поддержка врачей и роль частного сектора в развитии здравоохранения — эти и другие темы обсудили на первом в округе брифинге «Медицина Подольска: факты, цифры, лица» в Общественной палате округа. В мероприятии приняли участие более 40 человек, в том числе члены Общественной палаты, депутаты, работники здравоохранения, активисты, участники СВО и предприниматели.

Глава Общественной палаты Подольска Лариса Бурмистрова пояснила, что цель мероприятия — проложить мостик между палатой, администрацией и системой здравоохранения, чтобы жители были проинформированы о медицинских услугах, которыми они могут воспользоваться.

Главный врач Подольской областной клинической больницы, депутат Вардан Геворкян рассказал, что в Подольске с начала текущего года в стационарах пролечено более 40 тысяч пациентов. Проведено свыше 19 тысяч операций, половина из них — малоинвазивные высокотехнологичные вмешательства.

Куратор медицинской службы подразделения «Эспаньола» Юлия Зорина осветила вопросы военной медицины и помощи участникам СВО. Начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Подольска Светлана Чудакова рассказала о муниципальных мерах поддержки медработников. Собственник сети клиник Андрей Бастрычкин раскрыл роль частного сектора в развитии медицины.

Завершилась официальная часть сессией вопросов и ответов и подведением итогов. Брифинг обозначил ключевые направления развития здравоохранения Подольска.