Брифинг по детской дорожной безопасности прошел в Химках

В администрации округа рассмотрели ситуацию с аварийностью с участием несовершеннолетних. Участники проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий и выделили основные причины происшествий. Отдельно обсудили участки дорог, где риск аварий остается повышенным.

Сергей Балаев рассказал о работе по снижению числа ДТП и подчеркнул важность профилактики среди детей и подростков. По его словам, внимание к этой теме должно быть постоянным.

«Безопасность детей на дорогах — приоритетная задача. Мы постоянно анализируем ситуацию, выявляем проблемные участки и разрабатываем комплексные меры. Важно, чтобы каждый ребенок знал и соблюдал правила, а взрослые подавали пример и контролировали их безопасность», — подчеркнул заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки Сергей Балаев.

Также участники отметили роль родителей и педагогов в формировании безопасного поведения на дороге. Особое внимание уделили профилактической работе в образовательных учреждениях и информированию школьников о правилах дорожного движения.

По итогам обсуждения подтверждено продолжение системной работы по снижению аварийности и повышению культуры поведения на дорогах среди несовершеннолетних.