Брифинг по детской безопасности прошел в Химках

В Химках прошел брифинг по вопросам детской дорожной безопасности перед началом летних каникул. Участники рассмотрели статистику ДТП с участием детей и меры по снижению аварийности в округе.

Встреча была организована в рамках акции «Внимание — Дети!». Основное внимание уделили подготовке школьников к безопасному поведению на дорогах в период летнего отдыха, когда дети чаще находятся на улице без сопровождения взрослых.

Брифинг провел начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки Юрий Сучков. В обсуждении приняли участие представители телеканала «360 Химки» и главный редактор газеты «Среда обитания» Александр Максимов. Отдельно были представлены данные по детскому дорожно-транспортному травматизму и обозначены направления профилактической работы.

«Летние каникулы — время отдыха и радости, но и период повышенной опасности. Мы делаем все возможное, но без вашего участия нам не обойтись. Поговорите с детьми, объясните правила безопасности на дорогах. Переходите дорогу только по переходам, убедившись в безопасности. Используйте световозвращающие элементы. Помните: вы — главный пример для своих детей», — сказал Юрий Сучков.

В ходе обсуждения подчеркнули важность регулярных профилактических кампаний. Отмечено, что в период каникул дети проводят больше времени на улице, поэтому контроль со стороны взрослых и разъяснительная работа становятся особенно важными.