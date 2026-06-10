Брифинг о безопасности детей летом провели в полиции Серпухова

В УМВД России «Серпуховское» 8 июня прошел брифинг, посвященный вопросам безопасности детей в летний период. В нем приняли участие начальники отделений охраны порядка, по делам несовершеннолетних, госавтоинспекции и уголовного розыска.

Под особый контроль взяли места, где семьи купаются и гуляют. Полицейские напоминают: в общественных местах запрещено распивать алкоголь, появляться в нетрезвом виде и оскорблять окружающих. За нарушения предусмотрена административная ответственность. Телефоны дежурной части работают круглосуточно: 02 и 112.

Еще один важный момент — ночные прогулки детей. Летом преступность среди несовершеннолетних и в отношении них вырастает в разы, причина почти всегда одна: рядом нет взрослых. После 22:00 дети должны быть дома, за нарушение этого правила родителям грозит административная ответственность.

Полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»: проверяют места скопления несовершеннолетних и торговые точки, где продают алкоголь. Острая проблема — популярность и доступность велосипедов и электросамокатов. Родителям рекомендовано ежедневно напоминать о правилах безопасной езды по городским улицам. Один из последних трагических случаев — в ДТП на улице Ворошилова погибла 17-летняя девушка, она была пассажиром на электровелосипеде.

Полиция фиксирует рост мошенничества с банковскими картами с участием подростков. Злоумышленники используют детей для перевода похищенных денег. Родителям советуют объяснить ребенку, что о любых подозрительных ситуациях нужно сразу рассказывать взрослым.

В Серпухове усилили пешие и автомобильные патрули, работают рейды Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних. Безопасность детей летом зависит от внимания родителей, работы полиции и своевременного звонка в экстренные службы.