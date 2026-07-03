Бренд «Раменские ириски» расширился благодаря государственной поддержке

Анна Старостина, основательница бренда «Раменские ириски», смогла масштабировать свой бизнес, активно участвуя в различных конкурсах и воспользовавшись программой государственной поддержки предпринимательства в Подмосковье. За несколько лет она прошла путь от домашней кухни до собственного пищевого цеха.

Проект начался осенью 2021 года, когда Анна была в декретном отпуске и искала оригинальные сладкие подарки для педагогов. Она решила изготовить кондитерские изделия ручной работы. Изначально линейка авторских ирисок включала двенадцать разных вкусов.

Спустя два года проект прошел ребрендинг после участия в программе наставничества для самозанятых от правительства Московской области. Там авторская рецептура заняла первое место, и предпринимательница получила грант. Это помогло с сертификацией продукта, оформлением товарного знака и печатью упаковочных коробок. Так появился бренд «Раменские ириски».

Развитие домашнего производства и популяризация товара на различных ярмарках и конкурсах позволили выйти за пределы локального рынка. Теперь брендовые сладости продаются в магазинах, кофейнях, сувенирных лавках Подмосковья и всей России, включая поставки в Благовещенск, Пермь, Иваново, Владимир. Авторская продукция представлена и на маркетплейсах.

Сейчас в кондитерском цехе посменно работают пять человек. Основательница бренда переключилась на управление производством и сосредоточилась на маркетинговых задачах и развитии бизнеса. Анна продолжает активно участвовать во всероссийских конкурсах и завоевывать новые награды.