Бренд из Чехова получил сертификат «Сделано в России»

ООО «ПК „Красота и Здоровье“» из подмосковного Чехова получило сертификат «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сертификат присвоен бренду «Лошадиная сила». Компания работает с 2009 года и экспортирует свою продукцию в 11 государств. В ее линейке — средства по уходу за волосами, телом и кожей лица с запатентованными активными компонентами.

Выход на зарубежные рынки потребовал решения множества задач. Поддержку компании оказал Российский экспортный центр. Предприятие воспользовалось его сервисами по поиску покупателей, получению сертификата происхождения товаров, а также информацией о барьерах и требованиях рынков.

Участие в фестивалях-ярмарках «Сделано в России» позволило компании протестировать каналы сбыта и установить новые партнерские связи.

«Гибкость и целеустремленность — это не просто слова для нас, это ежедневная практика», — прокомментировала коммерческий директор ООО «ПК „Красота и Здоровье“ Валентина Мозговая. Она подчеркнула важность роли государства в развитии экспорта и продвижении российских товаров за рубежом.

Подробнее о программе «Сделано в России» можно узнать на сайте Российского экспортного центра. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».