Брейкер Мирослав Чернов из Химок выиграл золото на Спартакиаде народов России
Житель Подмосковья Мирослав Чернов стал победителем турнира по брейкингу на II летней Спартакиаде народов России среди сильнейших атлетов. Соревнования прошли со 2 по 4 сентября в Екатеринбурге, сообщили в региональном Минспорта.
Чернов, который представлял областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, занял первое место. Серебро выиграл Дэниз Айдемир из Краснодарского края, бронза досталась Владимиру Жалько из Санкт-Петербурга.
Спартакиада объединила сильнейших спортсменов из разных регионов страны.
Ее провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Брейкинг входит в олимпийскую программу: впервые эта дисциплина была представлена на Играх в Париже в 2024 году.