Брейкер из Химок стал победителем Спартакиады народов России

Житель Химок Мирослав Чернов завоевал золотую медаль в брейкинге на II летней Спартакиаде народов России. Спортсмен выступал за областной Центр олимпийских видов спорта.

Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала, оставив позади серебряного и бронзового призеров — Дэниза Айдемира из Краснодарского края и Владимира Жалько из Санкт‑Петербурга.

В брейкинге судьи оценивают сразу несколько критериев: технику, сложность элементов, музыкальность и оригинальность подачи. Сочетание этих качеств принесло Мирославу победу. Состязания прошли в формате поединков, где спортсмены демонстрировали свои сеты в каждом раунде.

Брейкинг уже вышел на мировой уровень: впервые этот вид спорта был представлен на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Победа Мирослава — важный вклад Химок в спортивные успехи Подмосковья.