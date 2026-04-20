Братство трезвости в Королеве отметит пятую годовщину возрождения

Сергиевское братство трезвости, базирующееся при Богородицерождественском храме в микрорайоне Костино города Королева, готовится отметить пятую годовщину с момента активного возрождения своей деятельности.

За это время братство стало примером комплексного подхода к поддержке людей, стремящихся к трезвому образу жизни. Оно сочетает духовную поддержку с профессиональной помощью. Одной из ключевых практик является чин Обета трезвости, при котором человек перед Богом обещает воздерживаться от алкоголя.

Для своих подопечных братство организует лекции с участием врачей-психотерапевтов, в том числе специалистов из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Также проводятся душепопечительные беседы со священниками и организуются паломничества и активные отдыхные мероприятия, например, байдарочные сплавы. Эти мероприятия показывают, что трезвый отдых может быть радостным и увлекательным.

Братство активно сотрудничает с различными организациями, такими как Первое Московское общество трезвости, Координационный центр по утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности, трезвенное движение «Оптималист» и другими.

Празднование пятилетия началось с чина Обета трезвости и конференции, а завершилось общим чаепитием. Участникам, отказавшимся от алкоголя и других зависимостей, были вручены обетные грамоты. Также были отмечены грамоты за личный вклад в развитие трезвенного движения в Королевском благочинии.

Желающие получить помощь могут обратиться по телефону (498) 602-91-80 или посетить сайт hramvkostino.ru. Помощь предоставляется бесплатно.