Братские могилы советских воинов отреставрируют в Можайском округе

Работы в деревне Ивакино уже подходят к завершению. В порядок также приведут братские могилы в селе Сокольниково и в деревне Ильинская Слобода.

В Ивакине специалисты привели в порядок постамент мемориала, расположенного недалеко от побережья реки Четвержь. В ближайшее время они приступят к покраске памятника.

Реставрационные работы включают очистку мемориалов от старой краски и грязи, оштукатуривание и покраску постаментов.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова отметила, что проведение таких работ является данью уважения бесстрашным защитникам Отечества, которые не позволили врагу прорваться к Москве на подступах к Можайску. «Сохранение братских могил в достойном состоянии — наш священный долг и важнейшая задача для администрации округа», — подчеркнула Мария Азаренкова.

Напомним, что в 2025 году, в преддверии Дня Победы, в Можайском округе начались масштабные работы по ремонту памятных объектов Великой Отечественной войны. Многие предприятия муниципалитета поддержали эту инициативу и взяли шефство над воинскими захоронениями.