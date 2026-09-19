Братья-близнецы из Можайска впервые проголосовали на выборах

Братья-близнецы Герман и Роман Канинские специально приехали в Можайск, чтобы впервые проголосовать на своем участке в Доме культуры «Химик». В этом году они окончили гимназию № 4 с серебряными медалями.

Сейчас братья студенты, но учатся в разных вузах. Роман выбрал педагогику — Государственный университет просвещения, профиль «География и экономика». Герман решил стать геодезистом — он учится в Московском государственном университете геодезии и картографии.

Ребята признались, что считают выборы своим гражданским долгом. Они ждали совершеннолетия, чтобы получить избирательное право, и не могли остаться в стороне.

За годы учебы братья вместе играли в футбол и ходили на хоккей. Самым ярким спортивным событием для них стало участие в закрытии сезона Единой школьной лиги на «Лайф-Арене», где они представляли свою школу. Несмотря на разные профессиональные пути, братья по-прежнему связаны с родным городом, где прошли их детство и юность.