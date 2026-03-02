Браконьеров задержали в Московской области

В феврале инспекторы Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области провели рейды и задержали три группы браконьеров. Всего было задержано тринадцать человек.

Нарушителей поймали в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве и охотничьих угодьях Можайского района. Жертвами стали самка и молодой самец лося, а также двухгодовалый благородный олень. В каждом случае для незаконной охоты использовались транспортные средства.

По выявленным фактам составлены протоколы, проводятся следственные действия. Нарушителям грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Кроме того, в Сергиево-Посадском районе инспекторы обнаружили разделанные туши самок лосей трех и четырех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников.