Божественная литургия прошла в строящемся храме иконы Божией Матери в Лобне

В новом храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» была отслужена Божественная литургия в честь престольного праздника. Этот долгожданный момент стал возможен благодаря завершению основных строительных работ на территории Филаретовской гимназии.

История строительства храма началась в 2012 году, когда был заложен первый камень. В 2010 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был утвержден проект большого каменного собора, рассчитанного на 750 человек. Активное строительство стартовало в 2015 году, однако несколько раз оно приостанавливалось. В последние годы на Пасху литургии проводились под открытым небом в недостроенном храме.

На сегодняшний день строители завершили работы по закрытию контура здания, установили крышу и окна, что позволило священнослужителям и прихожанам встретить престольный праздник в стенах нового храма.

В честь праздника в воскресной школе Филаретовского храма прошел утренник. Воспитанники школы, педагоги и прихожане приняли участие в концерте, продемонстрировав зрителям свое музыкальное, вокальное и поэтическое творчество. Это событие стало ярким завершением дня и подчеркнуло важность духовного единства и общности верующих.

Новый храм стал не только местом молитвы, но и символом возрождения и укрепления духовных традиций в Лобненском благочинии.

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