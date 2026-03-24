Божественная литургия и панихида прошли в Ильинском храме в Подольске

Испокон веков Родительская суббота считается поминальным днем, даже во время Великого поста. В последний день поминовения усопших перед Пасхой Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил заупокойное богослужение в Ильинском храме.

По окончании литургии было совершено заупокойное чинопоследование — панихида.

Великий пост — это время не только для личного духовного труда, но и для особого поминовения тех, кто ушел от нас раньше. Церковь установила специальные родительские субботы, когда верующие молятся о почивших православных христианах.

Особое внимание архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий уделил молитвам о без вести пропавших бойцах. «Конечно же, надо молиться, как о живых. Всегда церковь о без вести пропавших молилась, как о живых. Потому что у Бога все живы, мы знаем такую уже народную поговорку, ну и действительно так. Даже если человек переходит в тот мир, в ту жизнь, то эти связи не прерываются. Даже в нашем земном измерении сердца человеческие откликаются на память», — сказал владыка Аксий.

Субботняя панихида совпала с Днем иконы Божией Матери «Знамение». В этот праздник верующие стремятся посетить храм, где находится список образа, и приложиться к нему с цветами и молитвой.