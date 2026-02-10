Боцам СВО из Подмосковья напомнили о навигаторе по мерам поддержки

В Подмосковье участники СВО и их семьи получают разные виды поддержки. Всю информацию о них собрали в специальном разделе мобильного приложения «Добродел». Об этом напомнили в региональном Мингосуправления.

В «Доброделе» можно найти всю информацию о льготах и мерах поддержки военнослужащих и их близких. Для этого нужно выбрать в меню баннеров онлайн-сервис «Участникам СВО и их семьям».

«Внутри собраны актуальные данные о льготах и мерах помощи, инструкции, как получить ту или иную поддержку. А также полезные контакты организаций: Госфонд „Защитники Отечества“, муниципальные центры помощи, горячая линия и помощь психолога, центр „Ясенки“ и центр им. А. И. Мещерякова, военные комиссариаты Подмосковья», — рассказали в министерстве

Также на портале можно найти чат‑бот «Соцуслуги Подмосковья».

«Добродел» — это единое приложение с информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.