Ботанический сад Любучанской школы в Чехове пополнился новыми растениями

Школьники из Любучанской средней школы в муниципальном округе Чехов во время летних каникул ухаживают за коллекцией цветков, кустарников и деревьев ботанического сада. Недавно там высадили кусты кусты жимолости и бузины черной.

Черная бузина широко распространена в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Корее и в Китае. Плоды этого кустарника богаты витаминами, микроэлементами и полезными органическими кислотами. Черная бузина в первую очередь ценится как декоративное растение, но и используется в медицине и в ландшафтном дизайне. Школьники также создали паспорт со схемой посадки кустарников.

Помимо новых экземпляров растений, в коллекции ботанического сада представлены яблони пяти сортов, малина и крыжовник. Детям из младших классов доверили высадить календулу, бархатцы и настурцию.