Бот «Мособлгаза» обработал 2 тысячи обращений за 2 месяца

Два месяца назад компания «Мособлгаз» запустила бота в мессенджере Telegram. За это время цифровой ассистент обработал две тысячи обращений от жителей Подмосковья по вопросам газоснабжения.

Виртуальный помощник предоставляет консультации по широкому спектру тем, включая технологическое присоединение, социальную газификацию, догазификацию садовых товариществ, техническое обслуживание, а также ремонт и замену оборудования.

Пользователи также имеют возможность сформулировать индивидуальный запрос в разделе «Другое». В этом случае бот автоматически перенаправляет обращение оператору.

Для активации чата необходимо ввести команду start в диалоговом окне и указать номер телефона.

Напомним, бот «Мособлгаза» — часть цифровой трансформации компании, которая направлена на повышение качества обслуживания клиентов и упрощение коммуникации с клиентами.

Сейчас жители региона могут обратиться к сотрудникам компании различными способами: в Telegram, через официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», направить обращение генеральному директору, использовать личный кабинет или позвонить на горячую линию: 8 (495) 122-40-04.