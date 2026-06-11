Бот для консультаций по капремонту жилых домов Подмосковья запустили в «Максе»

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил новый цифровой сервис для жителей. Теперь получить информацию о капитальном ремонте дома можно через специальный чат-бот, работающий на платформе «Макс».

Сервис доступен круглосуточно и позволяет получить ключевые сведения.

Так, пользователи могут ознакомиться со сроками проведения капитального ремонта, перечнем запланированных работ, получить информацию о заказчике и подрядной организации, а также уточнить данные о гарантийных обязательствах.

Кроме того, через чат-бот предусмотрена возможность отправки обращения непосредственно в Фонд капитального ремонта, что делает взаимодействие жителей с профильной организацией более быстрым и удобным.

Для начала работы достаточно перейти по ссылке и открыть диалог с виртуальным помощником. При необходимости чат можно закрепить в списке контактов, чтобы иметь постоянный доступ к актуальной информации.