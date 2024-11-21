Борцы в Котельниках стали призерами юношеской лиги в Солнечногорске

Воспитанники спортивной школы «Котельники» успешно выступили на Юношеской борцовской Лиге JWL. Они завоевали две бронзовые медали в своих весовых категориях.

В борцовской лиге в Солнечногорске приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Московской области, Липецка, Воронежа, Калининграда, Дагестана, Смоленска и Калуги.

Котельники представляли два воспитанника тренера Алексея Просветова. Ребята достигли высоких результатов: Мусъаб Ибрагимов стал бронзовым призером в весовой категории до 48 килограммов, а Егор Чистяков — в весовой категории до 75 килограммов.

Борцов и тренера поздравили с успешным выступлением на Лиге и пожелали дальнейших побед.

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