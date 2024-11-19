Борцы из Подольска стали призерами первенства мира по универсальному бою

Борцы из Подольска Юрий Глущенко и Артем Панарин завоевали две бронзовые медали на первенстве мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Домодедове с 12 по 17 ноября на стадионе «Авангард».

В первенстве приняли участие более 700 спортсменов и 19 стран, в том числе из Алжира, Белоруссии, Израиля, Индии, Казахстана, Монголии, Молдавии, России, Сирии, Таджикистана и других.

Юрий Глущенко занял третье место среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории 80 килограммов, а Артем Панарин — среди борцов 16-17 лет в категории 75 килограммов. Они занимаются в спортивном клубе «Скорпион» при Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

Отметим, универсальный бой считается зрелищным, включает в себя преодоление полосы препятствий и поединки на ринге.

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