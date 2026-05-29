Борцы из Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате России

В Суздале завершился чемпионат России по греко-римской борьбе 2026 года, который проходил с 26 по 28 мая. Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России» и были посвящены памяти Героя России генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Это стало ключевым этапом для формирования национальной сборной для международных турниров.

Представители Московской области продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав четыре медали: одну золотую, две серебряных и одну бронзовую.

Победителем в весовой категории до 55 кг стал Алибек Амиров. В этой же категории серебряным призером стал борец из Чеченской Республики, а бронзу завоевали спортсмены из Ростовской области и Москвы.

Садык Лалаев из Московской области завоевал серебро в весовой категории до 60 кг. В этой категории победителем стал спортсмен из Москвы.

В весовой категории до 77 кг серебряным призером стал Данил Григорьев. Золото завоевал атлет из Свердловской области.

Мансур Саитов из Московской области стал бронзовым призером в весовой категории до 97 кг. Третье место он разделил с борцом из Башкортостана.

Чемпионат собрал более 300 сильнейших спортсменов из 60 регионов страны.