Борцы из Подмосковья выиграли 6 медалей на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова проходили с 5 по 9 марта в Уфе.

Победителем в категории до 55 килограммов стал борец из Московской области Иван Соломин. Его земляк Мингиян Горяев стал лучшим в весе до 67 килограммов.

Серебряные медали завоевали Дорджи Шунгурциков (в категории до 63 килограммов) и Дзамболат Габеев (в категории до 82 килограммов).

Третье место досталось Георгию Габееву в весе до 130 килограммов и Овику Тирацвяну в весе до 60 килограммов.