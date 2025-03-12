Борцы из Подмосковья выиграли 6 медалей на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова проходили с 5 по 9 марта в Уфе.
Победителем в категории до 55 килограммов стал борец из Московской области Иван Соломин. Его земляк Мингиян Горяев стал лучшим в весе до 67 килограммов.
Серебряные медали завоевали Дорджи Шунгурциков (в категории до 63 килограммов) и Дзамболат Габеев (в категории до 82 килограммов).
Третье место досталось Георгию Габееву в весе до 130 килограммов и Овику Тирацвяну в весе до 60 килограммов.
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