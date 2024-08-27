Борцы из Павловского Посада выиграли на чемпионате России по дзюдо и самбо

Спортсмены из Павловского Посада привезли две бронзовые медали со всероссийских соревнований по самбо и дзюдо. Чемпионат прошел в Тюмени.

Павловский Посад на соревнованиях в Тюмени представили тренер федерации Алексей Уткин и спортсмен Руфват Чориев. Они завоевали бронзовые медали среди ветеранов спорта.

Отметим, что всего за медали приехали побороться 360 спортсменов из 46 регионов страны. Это дзюдоисты от Калининграда до Сахалина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».