Борцы из Павловского Посада выиграли на чемпионате России по дзюдо и самбо
Спортсмены из Павловского Посада привезли две бронзовые медали со всероссийских соревнований по самбо и дзюдо. Чемпионат прошел в Тюмени.
Павловский Посад на соревнованиях в Тюмени представили тренер федерации Алексей Уткин и спортсмен Руфват Чориев. Они завоевали бронзовые медали среди ветеранов спорта.
Отметим, что всего за медали приехали побороться 360 спортсменов из 46 регионов страны. Это дзюдоисты от Калининграда до Сахалина.
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