Борцы из Павловского Посада выиграли на чемпионате России по дзюдо и самбо

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортсмены из Павловского Посада привезли две бронзовые медали со всероссийских соревнований по самбо и дзюдо. Чемпионат прошел в Тюмени.

Павловский Посад на соревнованиях в Тюмени представили тренер федерации Алексей Уткин и спортсмен Руфват Чориев. Они завоевали бронзовые медали среди ветеранов спорта.

Отметим, что всего за медали приехали побороться 360 спортсменов из 46 регионов страны. Это дзюдоисты от Калининграда до Сахалина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте