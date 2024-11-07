Борцы из Котельников стали призерами областного турнира

Первенство Московской области по вольной борьбе прошло в Мытищах. В нем участвовали спортсмены в возрасте до 18 лет.

Два воспитанника спортивной школы «Котельники» показали высокие результаты на соревнованиях. Мусъаб Ибрагимов выступал в весовой категории 45 килограммов и завоевал бронзовую медаль.

Такую же награду получил Диер Юлдашев, который соревновался в весовой категории 110 килограммов. Оба спортсмена тренируются под руководством Алексея Просветова.

В спортивной школе «Котельники» с 1994 года юные жители городского округа занимаются не только вольной борьбой, но и другими единоборствами, а также игровыми видами спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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