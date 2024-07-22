Борцы из Истры завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Призовые места заняли спортсмены из Истры на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Теперь победители смогут выйти на международный уровень.

Полторы тысячи спортсменов сражались на соревнованиях за звания лучших. Два борца из Истры завоевали золото и еще один забрал бронзу. Они получили не только медали, но и возможность показать свои силы на чемпионате мира по грэпплингу в Казахстане, который пройдет в октябре. Тренируются спортсмены в залах в селе Павловская Слобода и в деревне Рождествено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в округе Молодежный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте