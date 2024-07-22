Борцы из Истры завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России

Призовые места заняли спортсмены из Истры на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Теперь победители смогут выйти на международный уровень.
Полторы тысячи спортсменов сражались на соревнованиях за звания лучших. Два борца из Истры завоевали золото и еще один забрал бронзу. Они получили не только медали, но и возможность показать свои силы на чемпионате мира по грэпплингу в Казахстане, который пройдет в октябре. Тренируются спортсмены в залах в селе Павловская Слобода и в деревне Рождествено.