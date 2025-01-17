Борцы из Истры победили на зональном первенстве Московской области

Самбисты выиграли на зональных областных соревнованиях. Они завоевали семь медалей.

Первенство проходило в Можайске, в нем приняли участие лучшие борцы из Подмосковья.

Роман Аракелян и Николай Жмурко стали победителями и забрали первые места в своих категориях. Дмитрий Кулагин, Александр Тюриков и Константин Семенов заняли вторые места, а Алексей Житников и Михаил Манеркин получили бронзу. Они будут представлять муниципальный округ на первенстве Московской области по самбо.

На прошедших соревнованиях ребята также показали превосходные результаты.

Их тренирует лучшая команда инструкторов, которая гордится успехами спортсменов. И они уже нацелены на новые победы и достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил за то, что Московская область стала самым спортивным регионом России.