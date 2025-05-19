Борцы из Чехова стали призерами всероссийских соревнований

Всероссийское детско-юношеское первенство по армейскому рукопашному бою прошло 17–18 мая в Реутове. Воспитанники «Центра творчества детей и юношей» города Чехов стали призерами состязаний.
На двухдневных соревнованиях награды боролись более 350 спортсменов из 38 команд. Участники приехали из 13 разных регионов России.
Хорошие результаты на турнире показали воспитанники «Центра развития творчества детей и юношества». Серебряную медаль в категории до 38 килограммов выиграл Арсений Орлов. Второе место также занял Иван Горшков в весе до 33 килограммов.
Бронзовым призером первенства по рукопашному бою стал Иван Зиновьев. Он выступал в категории до 40 килограммов. Тренирует ребят Александр Прокуратов.
Популяризация армейского рукопашного боя и других единоборств является частью региональной программы «Спорт Подмосковья».
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