Борцы из Чехова стали призерами первенства Подмосковья по вольной борьбе

Два спортсмена из Чехова завоевали серебряные медали на первенстве Московской области по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования прошли во Дворце спорта «Восток».

Даниил Пасека и Кирилл Кыльчик — воспитанники спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева. Это достижение стало настоящей гордостью для всей команды и тренерского коллектива. Борцы проявили упорство на каждом этапе и смогли пройти в финал.

«С каждым турниром они растут как спортсмены, и на следующих соревнованиях у них есть все шансы стать чемпионами!», — отметили в тренерском штабе борцов.

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