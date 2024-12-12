Борцы из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Арктики» завершились в Архангельске. В них приняли участие более 600 спортсменов из 23 регионов страны и Белоруссии. Борцы из Богородского округа вернулись с медалями.

Турнир по греко-римской борьбе «Кубок Арктики» — это одни из самых масштабных соревнований в этом году. Это два дня бескомпромиссной борьбы, ярких побед и невероятного опыта для каждого из участников. Среди почетных гостей были олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Назир Манкиев, чемпион мира по греко-римской борьбе Никита Мельников, заслуженные мастера спорта Евгений Салеев и Артем Сурков, мастер спорта России Максим Сурков. Они провели с ребятами мастер-класс.

Среди участников были и спортсмены из Богородского округа. Для борцов из спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа выступление стало успешным. Иван Руденко занял первое место, Захар Зотов — второе, Семен Зотов — третье место. К соревнованиям их подготовили тренеры-преподаватели спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Вадим Исаев, Никита Зотов и Василий Ермохин.

«Кубок Арктики» — прекрасная стартовая площадка для будущих чемпионов. Соревнования в Архангельске проводятся с 2012 года.

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