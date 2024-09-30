Борцы из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

В Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта, завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Виктора Трифонова. В этом престижном турнире приняли участие более 200 борцов из 14 регионов России, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана.

Соревнования собрали сильнейших юношей 2007–2009 годов рождения, включая чемпионов и призеров первенства России и победителей первенства Европы.

Спортсмены из Богородского округа провели напряженные поединки и смогли завоевать две медали. Так, Дмитрий Столяров занял третье место, а Александр Новгородский стал обладателем серебряной медали.

Эти достижения стали значительным вкладом в копилку Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа, подтверждая высокий уровень подготовки и мастерства борцов.

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