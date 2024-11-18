Борцы из Богородского округа стали призерами всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, посвященные памяти чемпиона России, мастера спорта СССР Курочкина проходили с 14 по 17 ноября в Рыбинске. Двенадцать спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа завоевали награды.

Соревнования прошли в трех возрастных категориях: среди юношей до 16 лет, до 18 лет и среди юниоров до 21 года. Спортсмены Богородского округа показали высокий уровень подготовки и профессионализм. Первое место заняли: Михаил Бидзиля, Артем Гордеев и Артем Склярук, который выполнил норматив мастера спорта.

Второе место присудили Игнату Алямовскому, Артему Гордееву, Дмитрию Столярову, Семену Горбачеву, Ивану Дойкову. Третье место досталось Артему Васильеву, Рубену Самсоняну, Радомиру Вышкварко, Даниилу Белову. Даниил смог выполнить норматив кандидата в мастера спорта.