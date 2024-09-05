Боролся за Родину и жизнь. Ветерану народного ополчения ДНР подарили квартиру в Подмосковье

Ветеран народного ополчения ДНР Михаил Матвиенко получил квартиру в новом жилом комплексе от ГК «Самолет» в Люберцах. В боях он потерял конечности и лишился зрения. После долгой реабилитации боец начал новую жизнь в Подмосковье. Ключи от квартиры бойцу передал председатель совета директоров ПАО «ГК „Самолет“ Дмитрий Голубков.

Михаил попал в ряды партизанов в 19 лет, а позже вступил в отряд народного ополчения. Мужчина участвовал в боях за аэропорт и Донецк, однако в 2014 году лишился глаз, ног и кисти руки, охраняя гуманитарную колонну.

«Ранение я получил в окрестностях поселка Спартак под Донецком. Тогда должна была заезжать гуманитарная колонна, нам надо было сделать так, чтобы все прошло хорошо. Колонна прошла, а я вот такой остался», — поделился он.

Герой перенес восьмичасовую операцию, а затем — долгую реабилитацию. После этого Михаил заново учился жить, прошел курс управления смартфоном и получил высшее образование по психологии. В будущем он планирует создать семью и работать по профессии.

Жилой комплекс в Люберцах, где боец отметил новоселье, построен ГК «Самолет». Сразу за домом — Томилинский лесопарк, заповедник площадью 3,5 тысячи гектаров. В парке находятся экотропы, редкие растения, благоустроены места для пикников. Жилой комплекс отличает хорошая транспортная доступность — недалеко находится МКАД и станция метро «Котельники».

На территории ЖК «Томилино парк» широкие тротуары, по которым боец может комфортно передвигаться на своей новой коляске. Как отметил председатель совета директоров ПАО «ГК „Самолет“Дмитрий Голубков, случай Михаила на личном контроле держал губернатор.

«Забота о бойцах, о тех героях, которые вернулись с полей СВО и находятся в Подмосковье, является важнейшим приоритетом работы правительства Московской области, лично губернатора Андрея Воробьева. Сегодняшний случай — тот самый, когда губернатор на личном контроле держал проблематику Михаила. Сегодня мы вручили ему ключи от новой квартиры в новом жилом комплексе. Для нас честь помочь такому бойцу, такому герою! Уверен, победа будет за нами», — добавил он.

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