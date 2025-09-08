Борец из Воскресенска завоевал золото на всероссийских соревнованиях

Воскресенский спортсмен Арсен Кудаев стал победителем всероссийских соревнований по греко‑римской борьбе «Кубок России U‑18», посвященных памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Кудаев выиграл в весовой категории 71 килограмм.

Серебряную медаль в этой категории завоевал представитель Санкт‑Петербурга. Бронзовые награды достались спортсменам из Ростовской и Новосибирской областей.

Соревнования проходили с 4 по 7 сентября 2025 года в городе Бор Нижегородской области на коврах спортшколы «Красная Горка» в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие порядка 600 борцов из 50 регионов страны.

