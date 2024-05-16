Борец из Воскресенска выиграл серебро Кубка Тульской области | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:24 Борец из Воскресенска выиграл серебро Кубка Тульской области Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Участник спортивного клуба «Химик» из Воскресенска, Артемий Рузанов, достойно выступил на Кубке губернатора Тульской области по джиу-джитсу. Всего в турнире приняло участие около 700 спортсменов из разных уголков страны.

В связи с большим количеством спортсменов, соревнования шли два дня, а поединки проводились одновременно на пяти татами. По результатам соревнований Артемий Рузанов завоевал серебряную медаль.

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Отметим, что почетным гостем соревнований стал двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship и мировой чемпион по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

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