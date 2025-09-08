Борец из Воскресенска Арсен Кудаев стал победителем всероссийских соревнований

В городе Боре в Нижегородской области с 4 по 7 сентября прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок России U-18». Победителем стал спортсмен из Воскресенска Арсен Кудаев.

Арсен Кудаев стал лучшим в весовой категории 71 килограмм. Второе место занял его соперник из Санкт-Петербурга, а третью ступень пьедестала разделили участники из Ростовской и Новосибирской областей.

Соревнования прошли в спортивной школе «Красная горка». На коврах за четыре дня встретились около 600 участников из 50 регионов страны.

Мероприятие провели в рамках реализации государственной программы «Спорт России».