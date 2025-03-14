Борец из Подмосковья стал победителем первенства Европы

Спортсмен из Подмосковья Алибек Амиров выиграл золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Он стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов.
Сначала Алибек Амиров одержал победу над греческим спортсменом Василиосом Рафаилом Папагеоргиу, затем одолел Филипа Бартосика из Чехии. После встречи с азербайджанским борцом Эльмиром Алиевым житель Московской области вышел в финал, где смог победить грузинского спортсмена Кобу Карумидзе.
Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в албанском городе Тирана с 8 по 14 марта.
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