Борец из Балашихи завоевал золото на первенстве Московской области

В начале января 2025 года в Подмосковье состоялось первенство Московской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В этом турнире, собравшем около 300 участников, были выявлены лучшие борцы, которые получат возможность выступить на первенстве Центрального федерального округа России.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи была представлена девятью юными спортсменами. Все участники турнира стремились к победе и проявили высокие спортивные качества. В результате напряженных схваток первое место в категории до 100 кг завоевал воспитанник «Метеора» Вадим Злебкин, под руководством тренера Андрея Андреевича Родионова.

Спортивная школа «Метеор», основанная в 2004 году, предлагает разнообразные спортивные секции, включая футбол, плавание, художественную гимнастику, бейсбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, бокс и, конечно, греко-римскую борьбу. За последние годы «Метеор» стабильно входит в пятерку лучших спортивных школ Московской области.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставило перед школой задачу продолжать развивать достигнутые успехи. «Метеор» активно участвует в различных партийных и губернаторских инициативах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и программы поддержки семей участников специальной военной операции.