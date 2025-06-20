Бордюры восстановили еще на 50 дорогах в Подмосковье

С начала июля специалисты «Мосавтодора» отремонтировали бордюры более чем на 50 участках дорог в Подмосковье. Работы прошли в Сергиевом Посаде, Зарайске, Волоколамске, Люберцах и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели в деревне Истомино, селе Макеево, селе Карачарово, поселке Лесные Поляны, деревне Машково и у остановки «Дачи» в Луховицах.

Бордюры также восстановили, а 51-м километре Старого Симферопольского шоссе в Подольске, Школьной улице в поселке Серебрянные Пруды, Пристанционной улице в Ступине, Пролетарской улице Серпухове и Лихачевском шоссе в Химках.

Бордюр обозначает край проезжей части или посадочную площадку от дороги. Он помогает водителям и пешеходам лучше ориентировать и обеспечивает безопасность движения.

«Кроме того, он предотвращает затекание воды и грязи с проезжей части на пешеходную зону и фиксирует тротуарные и дорожные покрытия, не давая им смещаться и разрушаться под воздействием транспортных и пешеходных нагрузок», — добавили в ведомстве.

Специалисты регулярно обследуют дороги Подмосковья, чтобы вовремя выявить нарушения и провести ремонт.