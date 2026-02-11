Борьбу со снегом перевели на круглосуточный режим в Дубне

Коммунальные службы Дубны работают без остановки, чтобы освободить улицы от снега. Вывоз осадков идет днем и ночью.

Спецтехника убирает колею, расширяет проезжую часть и сразу грузит снег в самосвалы. Машины отправляются на снегосвалку одна за другой. В распоряжении МБУ «Чистый город» — погрузчики, трактора, грейдеры и самосвалы.

Во дворах и парковочных карманах задействованы и рабочие с ручным инструментом, и техника. Каждый день из города вывозят до 4 тысяч кубометров осадков.

«Усилили работы по вывозу снега с городских улиц — они ведутся круглосуточно», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

С начала года коммунальщики вывезли из города около 200 тысяч кубометров снега.